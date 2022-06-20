Продажи Meizu взлетели: названы самые продаваемые смартфоны

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Компания Meizu Technology опубликовала отчет о продажах в ходе ежегодной июньской распродажи 618. Сообщается, что продажи мобильных телефонов Meizu выросли на 68% по сравнению с прошлым годом.

Meizu 18X попал в тройку бестселлеров магазина Tmall стоимостью до 375 долларов. Meizu 18s занял второе место в рейтинге бестселлеров JD.com с самой быстрой зарядкой, а Meizu 18s Pro занял третье место в рейтинге JD.com самых производительных мобильных телефонов.





При этом цена Meizu 18X составляет 285 долларов, цена Meizu 18s — 405 долларов, а цена Meizu 18s Pro — 525 долларов.

Meizu даёт на свои смартфоны двухлетнюю гарантию и бесплатное зарядное устройство.