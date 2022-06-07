Продажи куриного мяса в России упали на 2,6%

Оптовые продажи курятины в апреле упали на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года из-за желания россиян урезать свои затраты. Также это может быть связано с закрытием сети «Макдоналдс» в стране, сообщает «Коммерсантъ».
По данным «Траст-ПА» и «Черкизово», сокращение спроса на охлажденное куриное мясо действительно имеет место. Одна из причин — попытки людей сократить расходы на фоне экономической неопределенности в мире.
Самое сильное падение спроса на сегодняшний день происходит в оптовых закупках. По опасениям участников рынка, оно может повлечь сокращение производства. В то же время продуктовые ретейлеры, такие как «Вкусвилл» и «Ашан», утверждают, что продажи курятины не изменились или даже увеличились, пишет «ФедералПресс».