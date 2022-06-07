Продажи куриного мяса в России упали на 2,6%

Самое сильное падение спроса на сегодняшний день происходит в оптовых закупках. По опасениям участников рынка, оно может повлечь сокращение производства. В то же время продуктовые ретейлеры, такие как «Вкусвилл» и «Ашан», утверждают, что продажи курятины не изменились или даже увеличились, пишет «ФедералПресс».