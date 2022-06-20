Продажи «ГАЗелей» и «Соболей» падают. Завод могут перевести на четырёхдневный режим работы

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Согласно данным АЕБ, продажи машин Горьковского автозавода в мае снизились на 57% и составили 1890 легких коммерческих автомобилей. По итогам пяти месяцев 2022 года было продано 13119 автомобилей марки ГАЗ, что на 32% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Лидером продаж в прошлом месяце остается «ГАЗель» с результатом 1307 реализованных автомобилей, при этом спрос на модель упал 65%. Продажи ГАЗ «Соболь» снизились на 14% и составили 583 машины.





На Горьковском автозаводе был выпущен приказ о возможном переходе на режим 4-дневной рабочей недели с 19 мая по 18 ноября 2022 года в связи с возможным падением объемов производства, вызванным проблемами с поставкой комплектующих и нарушением логистических цепочек. Однако в июне продолжает работать в графике полной рабочей недели, сокращенная рабочая неделя пока не вводилась.

Ранее стало известно о том, что завод по производству «Телег» и «Приор» в Чечне теперь будет выпускать «ГАЗель» поколения Next.