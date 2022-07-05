Продажи АвтоВАЗа упали почти вдвое-втрое или выросли? Смотря с чем сравнивать

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Президент компании Максим Соколов на выставке «Иннопром-2022» подтвердил, что продажи АвтоВАЗа в июне составили 7,5 тыс. машин. Это на 81,3% меньше, чем за аналогичный период в 2021 году, то есть за год продажи упали почти вдвое.

За первое полугодие 2022 года число проданных авто составило 74,7 тыс. единиц — это в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным период годом ранее. Впрочем, если вспомнить провальный май, когда завод не работал, то продажи увеличились на 24,5%.

По сравнению с июнем продажи в июле также должны увеличиться, поскольку завод начал работать в середине прошлого месяца и больше не планирует останавливаться в ближайшее время.

В мае продажи новых автомобилей снизились в России на 83,5%. По сравнению с апрелем число проданных авто сократилось в мае на 25%, по сравнению с мартом — на 56%.

Как мы уже сообщали, спрос на Lada Granta Classic’22 продолжает быстро расти. Каждый день продаётся всё больше машин.