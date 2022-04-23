Продающий эксклюзивно в Китае процессор Core i5-12490F заметно подешевел и стал более интересной покупкой в сравнении с Core i5-12400

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Шестиядерный процессор Core i5-12490F – особенный член линейки Alder Lake, так как он продается исключительно в Китае. На момент выхода цена составляла примерно 260 долларов, но прошло четыре месяца, и стоимость снизилась до 207 долларов. В результате CPU сейчас можно назвать более привлекательной покупкой, чем тот же шестиядерный Core i5-12400 с рекомендованной розничной стоимостью 200 долларов (в США).





Все дело в том, что Core i5-12490F основан на кристалле больших Alder Lake с частично отключенным ядрами, поэтому кэш-памяти у него больше – 20 МБ против 18 МБ, а частоты – 3,0-4,6 ГГц, что выше частот Core i5-12400 и Core i5-12400F (2,5-4,4 ГГц). Тут, однако, нужно отметить фактор цены Core i5-12400F: рекомендованная розничная стоимость этой модели – 180 долларов (в США). Так что если у обычного Core i5-12400 подешевевший Core i5-12490F однозначно выигрывает по соотношению цены и характеристик, то в сравнении с Core i5-12400F все не так однозначно.