Процессор AMD Ryzen 9 6900HS, 3D-ускоритель RTX 3070 Ti, тонкий корпус и экран Mini-LED, вращающийся почти на 360°. Asus готовит уникальный ноутбук

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В распоряжении источника оказались подробности о ноутбуке Asus ROG Flow X16, который станет очень примечательной моделью на рынке (после анонса, запланированного на 17 мая). Все дело в том, что ROG Flow X16 сочетает компактность (насколько это возможно для игровой модели с16-дюймовым дисплеем), высокую производительность и сенсорный дисплей, вращающийся на угол, близкий к 360°. То есть этот игровой ноутбук может принимать форму большого игрового планшета.





Дисплей, определенно, изюминка этой модели. Мало того, что он сенсорный и вращается на большой угол, – тут используется панель Mimi-LED с 512 зонами подсветки, разрешением QHD и кадровой частотой 165 Гц. Экран отвечает требованиям стандарта Display HDR 1000, а максимальная яркость достигает 1100 кд/кв.м.





В основе аппаратной платформы лежит процессор AMD Ryzen 6900HS, дополненный 3D-ускорителем GeForce RTX 3070 Ti. Так что запас производительности у такого ноутбука-трансформера – как минимум на несколько лет вперед. Интересно устроена и подсистема охлаждения: вентиляторов три, но один из них не соединен с радиаторами, а просто прогоняет воздух через корпус. Сделано так для лучшего охлаждения всех компонентов, а не только CPU и GPU.