Проблема потери домашних животных может полностью исчезнуть в Подмосковье

Обязательная регистрация домашних любимцев поможет быстрее находить «потеряшек» и даст хозяевам возможность свободнее путешествовать с животными. Также нововведение привлечет к ответственности недобросовестных хозяев, защитит человека от заболеваний и установит личность владельцев агрессивных собак. Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян отметил, что случаи нападения на людей фиксируются часто.