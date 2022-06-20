Проблема потери домашних животных может полностью исчезнуть в Подмосковье

Законопроект об обязательной регистрации домашних животных в Московской области собираются рассмотреть на заседании Мособлдумы.
Нововведение сначала коснется только собак. Сейчас регистрация животных производится только в сельскохозяйственной отрасли и полностью контролируется ветеринарным законодательством РФ. Депутаты отметили, что введение обязательной процедуру поможет избавиться от ряда серьезных проблем, передает «Вести Подмосковья».
Обязательная регистрация домашних любимцев поможет быстрее находить «потеряшек» и даст хозяевам возможность свободнее путешествовать с животными. Также нововведение привлечет к ответственности недобросовестных хозяев, защитит человека от заболеваний и установит личность владельцев агрессивных собак. Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян отметил, что случаи нападения на людей фиксируются часто.