«Пробивает прямо в сердце!»: новая песня SHAMAN набирает обороты в Сети

Молодой российский певец Ярослав Дронов, которого слушатели знают под псевдонимом SHAMAN, записал новую патриотическую композицию «Вызов». Клип на песню уже успели посмотреть больше миллиона человек, пользователи Сети подчеркнули, что трек стал настоящим шедевром в творчестве артиста.
Видеоролик с новой композицией музыканта был выложен перед премьерой шоу «Вызов» на канале ТНТ. В новом клипе SHAMAN стоит в темном зале, освещенном лучом проектора. Поклонники артиста подчеркнули, что новая артиста песня достойна особого внимания.
Клип музыканта появился в Сети несколько дней назад, за это время он успел собрать около миллиона просмотров. Пользователи Сети поблагодарили артиста за новую композицию и отметили, что с нетерпением ждут новых патриотических песен.
«Браво! Наш герой! Наше вдохновение! Наша СИЛА!»;
«Это очень взрывная песня. Еще один хит. Это шедевр, до чего же талантливый человек наш Шаман! Спасибо ему за то, что что он есть у нас, в России. Наша гордость Ярослав, молодец!»;
«Спасибо, дорогой Человек! Дыхание Родины в каждой песне!»;
«Ярослав, своим творчеством ты выражаешь то, что огромное количество людей чувствует и хочет сказать! Теперь я абсолютно уверена, что Ты Искренне Любишь Людей! Что, действительно, Родной! Ты в наших Сердцах!»;
«Шаман, Ярослав! Пой, мальчик, рви, жги глаголом сердца людей, в тебе СИЛА, береги ее!»;
«Энергетика такая сильная, что сшибает! Шаман сейчас мотиватор и поддержка для наших ребят»;
«Песня зовет преодолевать проблемы. Брызги энергии SHAMAN заряжают на решительные действия!»;
«Ярослав! Твои песни и жить помогают в наше сложное время! Столько энергии и божественной силы в них! Пробивает прямо в сердце!» — поделились эмоциями россияне.
Отметим, что исполнитель Ярослав Дронов стал широко известен после выхода песни «Я Русский», слова и музыку к которой он написал сам. Свою новую работу артист посвятил Родине.
В песне он рассказал, что очень гордится тем, что он русский человек и рад жить именно в России. По словам музыканта, композиция выражает состояние души. Песня сразу стала хитом в Сети, за несколько часов после релиза она собрала сотню тысяч просмотров и множество хвалебных комментариев.