Признаки рака проявлялись у Анастасии Заворотнюк задолго до диагноза

Лично знакомые с Заворотнюк рассказали, что признаки опасной болезни появились у артистки еще за долго до окончательного диагноза. Так, гримеры в беседе с «КП» отмечали, что во время съемок знаменитого сериала «Моя прекрасная няня» актриса чувствовала себя плохо время от времени. Заворотнюк могла потерять сознания, иногда к ней приезжала скорая.