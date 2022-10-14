Признаки рака проявлялись у Анастасии Заворотнюк задолго до диагноза

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк прекратила творческую деятельность с 2019 года. ее близкие очень нехотя говорили о лечении, которое потребовалось артистке, позже подтвердились слухи о том, что Заворотнюк больна раком мозга.
Лично знакомые с Заворотнюк рассказали, что признаки опасной болезни появились у артистки еще за долго до окончательного диагноза. Так, гримеры в беседе с «КП» отмечали, что во время съемок знаменитого сериала «Моя прекрасная няня» актриса чувствовала себя плохо время от времени. Заворотнюк могла потерять сознания, иногда к ней приезжала скорая.
Кроме того, на коже у Заворотнюк проявлялась аллергия, актриса стала необычно чувствительна на обыкновенные движения съемочной группы. Мало кто тогда обращал на это внимание, все списывали необычные моменты в поведении актрисы на обыкновенную усталость.