Признаки преступления обнаружили в словах Галкина о России

Согласно представленному документу, Центр по противодействию экстремизму Ростовской области обнаружил в словах исполнителя о спецоперации признаки преступления. Сообщается, что речь идет о нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ.

Речь идет о высказывании артиста касательно проведения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Известно, что Галкин распространял недостоверные сведения о действиях ВС РФ в рамках СВО.

Документ, подтверждающий начало проверки российского певца Максима Галкина из-за высказываний о Вооруженных силах РФ, опубликовали в Сети. Информацию об этом передает Telegram-канал «НеМалахов» .