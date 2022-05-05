Прижали их крепко: Ходаковский рассказал, как ВСУ «цепляются» за каждый квадрат

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Командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский написал в своем Telegram-канале, что украинских националистов «крепко прижали».
«Огрызаются, цепляются за каждый квадрат… Чувствуется, что прижали их крепко», — написал военнослужащий.
Ранее Александр Ходаковский опроверг слухи о побеге с территории завода «Азовсталь» канадского генерала. По его словам, за последние дни, пока комбинат полностью заблокирован, была лишь одна попытка «несанкционированной вылазки». Она закончилась неудачно.
Если бы генерала попытались вывести в рамках согласованного коридора, он бы попал под фильтрационные мероприятия. Тогда информация о его личности была бы моментально раскрыта, а на подобный риск он пойти не мог.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.