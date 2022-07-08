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Приятель Владимира Познера раскрыл, куда пропал ведущий

Приятель Владимира Познера раскрыл, куда пропал ведущий
globallookpress/Ekaterina Tsvetkova

На протяжении трех месяцев фанаты известного телеведущего Владимира Познера ломали голову, куда он пропал. Многие поклонники допускали, что журналист покинул Россию после того, как его авторскую программу сняли с эфира на Первом канале.

Большую тревогу у людей вызывал и тот факт, что Познер перестал публиковать контент в своем Telegram-канале. Но все эти домыслы развеял старый приятель журналиста, предприниматель Эдуард Мордухович.

Бизнесмен в соцсетях опубликован совместный снимок с телеведущим и продюсером Виктором Дробышем. Под снимком Мордухович лаконично подписал: «Не уехали!».

Мордухович отъезд звезд Познер телеведущий
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RusNewsToday24
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