Приятель Владимира Познера раскрыл, куда пропал ведущий

На протяжении трех месяцев фанаты известного телеведущего Владимира Познера ломали голову, куда он пропал. Многие поклонники допускали, что журналист покинул Россию после того, как его авторскую программу сняли с эфира на Первом канале.
Большую тревогу у людей вызывал и тот факт, что Познер перестал публиковать контент в своем Telegram-канале. Но все эти домыслы развеял старый приятель журналиста, предприниматель Эдуард Мордухович.
Бизнесмен в соцсетях опубликован совместный снимок с телеведущим и продюсером Виктором Дробышем. Под снимком Мордухович лаконично подписал: «Не уехали!».