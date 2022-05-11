Привычный дизайн, двойная камера и экран диагональю 6,7 дюйма, складываемый пополам. Опубликованы рендеры смартфона-раскладушки Samsung Galaxy Z Flip4

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Источник опубликовал изображения перспективного смартфона Samsung Galaxy Z Flip4, оснащенного вертикальным складным экраном. Устройство на этих изображениях очень похоже на нынешнюю модель.





Судя по всему, в Samsung не считают нужным кардинально менять дизайн, раз смартфон и так расходится хорошо. Но отсюда вытекают и ограничения: камера по-прежнему лишь сдвоенная, а наружный дисплей если и увеличится, то ненамного.













Смартфону приписан сгибаемый пополам экран OLED с диагональю 6,7 дюйма. Габариты устройства составят 165,1 x 71,9 x 7,2 мм, сканер отпечатков пальцев будет размещен на боковой грани, а в основу аппаратной платформы ляжет, предположительно, SoC Snapdragon 8 Gen 1+.

И это все технические подробности об устройстве на данный момент. Остается добавить, что официальная премьера новинки ожидается в августе. Вместе с Galaxy Z Flip4 должен дебютировать и Galaxy Z Fold4.