Привычки советских людей, которые на Западе сначала не понимали, а потом стали повторять

Советский быт нередко вызывал на Западе злорадство и усмешки, однако многое из того, что было в СССР в последствии появилось и там.

Представители старшего поколения в свое время прекрасно обходились без полиэтиленовых пакетов. Как правило, раньше в магазины ходили с авоськами, брезентовыми рюкзаками и хозяйственными сумками, представлявшими собой квадратный мешок с ручками. Непритязательный внешний вид этих вещей проигрывал ярким одноразовым пакетам, которыми пользовались на Западе, из-за чего в Европе и США обходили их стороной. Но вскоре ситуация диаметрально изменилась. Осознав все преимущества советской привычки, позволяющей экономить деньги и не загрязнять окружающую среду, европейцы сегодня сами отдают предпочтения сумкам, отказываясь от пакетов.

Второй момент, вызывавший иронию у посещавших Советский Союз иностранных туристов, это упаковка продовольствия. Речь идет об экологически чистых вещах, исключавших пластик или полиэтилен. Так, молоко, соки, квас и даже пиво наливали в стеклянную тару, которую можно было сдать и выручить за это деньги. Сметана и кефир продавались в картонных упаковках, а твердые продукты питания заворачивались в бумагу. Сегодня большинство западных стран ради сохранения экологии стремятся перенять советский опыт.

Повторяют на Западе и привычку сбора вторсырья. В СССР сдача макулатуры и металлолома была обыденным делом. Среди школьников даже проводились соревнования, кто больше соберет. И если раньше европейцы и американцы смотрели на подобные вещи как на что-то дикое, то сегодня именно они задают тон, занимаясь сортировкой мусора и переработкой отходов. При этом они избавляются практически от всего: металла, пластика, стекла, строительных материалов, старой мебели и т.д.

И это лишь три привычки советских людей, которые нашли признание на Западе. На деле же их было гораздо больше.

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