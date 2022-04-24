Привычка пить кофе после обеда может грозить ночной потливостью и беспокойным сном

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Кофе с утра помогает зарядиться энергией, но привычка пить его после обеда может обернуться неприятными последствиями, например, ночной потливостью и беспокойным сном.
Людям, которые хотят нормально высыпаться, следует отказаться от послеполуденного кофе. Употребление этого напитка за пять часов до сна негативно влияет на количество времени, необходимого для засыпания. К тому же в таком случае человек спит беспокойнее, чаще просыпаясь посреди ночи.
Привычка пить кофе после обеда также грозит нарушением циркадного ритма, что затрудняет подъем по утрам. Кроме того, кофеин может усугубить проблему ночной потливостью, которой часто страдают женщины в постменопаузе, передает Eat This, Not That!
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