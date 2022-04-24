Привычка пить кофе после обеда может грозить ночной потливостью и беспокойным сном

Людям, которые хотят нормально высыпаться, следует отказаться от послеполуденного кофе. Употребление этого напитка за пять часов до сна негативно влияет на количество времени, необходимого для засыпания. К тому же в таком случае человек спит беспокойнее, чаще просыпаясь посреди ночи.