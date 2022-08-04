Привязка европейского рынка газа к спотовым ценам несет в себе выгоды для России

России выгодна ситуация, сложившаяся на европейском рынке газа, поскольку контакты на поставку топлива в регион привязаны к спотовым ценам, на чем настаивала Еврокомиссия, отметил в интервью «Ленте.ру» ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, такое положение дел означает, что уже через полгода «Газпром» сможет получить намного больше дохода от продажи ресурса, что позволит компании компенсировать сокращение экспорта.
Аналитик также прокомментировал проблемы с возвратом газового агрегата для «Северного потока» в Россию.
«Информация о ситуации с турбиной поступает достаточно противоречивая. Сначала в Германии заявляют, что вообще не знают, находится ли она на территории страны, потом — что она находится в каком-то регионе, теперь — что Шольц лично поедет ее осматривать, правда, зачем — непонятно, он ведь, кажется, юрист, а не техник», — подчеркнул Юшков.
«Газпром» и Германия будут возлагать друг на друга вину за сокращение прокачки газа. При этом Берлин заявит, что это политическое решение России, холдинг — что это исключительно техническая проблема, заключил эксперт.
Между тем Лондону пришлось переплатить 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России. Даже Британия не застрахована от потрясений, констатирует «ФедералПресс».