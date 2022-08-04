Привязка европейского рынка газа к спотовым ценам несет в себе выгоды для России

«Информация о ситуации с турбиной поступает достаточно противоречивая. Сначала в Германии заявляют, что вообще не знают, находится ли она на территории страны, потом — что она находится в каком-то регионе, теперь — что Шольц лично поедет ее осматривать, правда, зачем — непонятно, он ведь, кажется, юрист, а не техник», — подчеркнул Юшков.