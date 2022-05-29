Приветствующего российских солдат мальчика Лешу посвятили в ряды «Юнармии»

Восьмилетнего мальчика из Белгородской области Лешу Павличенко, который поддерживает российских военных в рамках спецоперации на Украине, посвятили в юнармейцы.
Торжественная церемония состоялась на базе форума «Юнармия ZA», который состоялся на территории УМЦ «Авангард». Во время мероприятия руководитель Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный посвятил Лешу в ряды юнармейцев.
Восьмилетнего ребенка также поблагодарили Луганская и Донецкая народные республики за его невероятно важную волонтерскую деятельность.
«Я хочу, чтобы военным было хорошо. Они же далеко от дома, им грустно. Я делаю их счастливыми», — сказал Леша Павличенко.
Ранее сообщалось, что мальчику Леше, приветствующему российских солдат в Белгородской области, подарили комплект кадетской формы, фуражку и генеральские погоны.