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Приветствующего российских солдат мальчика Лешу посвятили в ряды «Юнармии»

Приветствующего российских солдат мальчика Лешу посвятили в ряды «Юнармии»
Общественная организация «военно-патриотическое движение «Молодая гвардия – Юнармия»

Восьмилетнего мальчика из Белгородской области Лешу Павличенко, который поддерживает российских военных в рамках спецоперации на Украине, посвятили в юнармейцы.

Торжественная церемония состоялась на базе форума «Юнармия ZA», который состоялся на территории УМЦ «Авангард». Во время мероприятия руководитель Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный посвятил Лешу в ряды юнармейцев.

Восьмилетнего ребенка также поблагодарили Луганская и Донецкая народные республики за его невероятно важную волонтерскую деятельность.

«Я хочу, чтобы военным было хорошо. Они же далеко от дома, им грустно. Я делаю их счастливыми», — сказал Леша Павличенко.

Ранее сообщалось, что мальчику Леше, приветствующему российских солдат в Белгородской области, подарили комплект кадетской формы, фуражку и генеральские погоны.

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RusNewsToday24
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