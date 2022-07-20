«Привет из Баварии»: Нетребко показала, как провидит время в Регенсбурге

Оперная певица Анна Нетребко известна на весь мир, она выступает во многих городах мира. Артистка редко дает интервью и не делится подробностями личной жизни. После начала спецоперации Нетребко покинула Россию. Но за рубежом она столкнулась с тем, что с ней стали отказываться работать некоторые театры.
Недавно Нетребко побывала в Регенсбурге, там она прогулялась по улицам города. В качестве наряда артистка выбрала белые брюки-капри и и блузку с принтом. Из аксессуаров Нетребко предпочла соломенную шляпу.
«Привет из Баварии! Город Регенсбург встретил нас самым жарким летним днем! +37!» – похвасталась Анна.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным.
Среди таких артистов оказались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант, юморист Максим Галкин. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.