«Привет из Баварии»: Нетребко показала, как провидит время в Регенсбурге

Оперная певица Анна Нетребко известна на весь мир, она выступает во многих городах мира. Артистка редко дает интервью и не делится подробностями личной жизни. После начала спецоперации Нетребко покинула Россию. Но за рубежом она столкнулась с тем, что с ней стали отказываться работать некоторые театры.