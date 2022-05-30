Притворившийся инвалидом посетитель Лувра испачкал «Мону Лизу» тортом «ради планеты»

Посетитель Лувра в Париже измазал легендарную картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» тортом, пытаясь привлечь внимание общественности к проблемам экологии.
Как сообщают иностранны СМИ, все произошло вечером 29 мая. Молодой человек, притворившийся инвалидом, неожиданно встал и размазал кусок торта о картину. Изначально он планировал разбить пуленепробиваемое стекло, однако это сделать не удалось.
Испачкав полотно, злоумышленник разбросал по полу лепестки роз. Его задержали. Во время своего перфоманса мужчина выкрикивал фразу «спасите планету».