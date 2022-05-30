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Притворившийся инвалидом посетитель Лувра испачкал «Мону Лизу» тортом «ради планеты»

Притворившийся инвалидом посетитель Лувра испачкал «Мону Лизу» тортом «ради планеты»
pixabay.com/PD

Посетитель Лувра в Париже измазал легендарную картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» тортом, пытаясь привлечь внимание общественности к проблемам экологии.

Как сообщают иностранны СМИ, все произошло вечером 29 мая. Молодой человек, притворившийся инвалидом, неожиданно встал и размазал кусок торта о картину. Изначально он планировал разбить пуленепробиваемое стекло, однако это сделать не удалось.

Испачкав полотно, злоумышленник разбросал по полу лепестки роз. Его задержали. Во время своего перфоманса мужчина выкрикивал фразу «спасите планету».

лувр мона лиза торт
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RusNewsToday24
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