Притворившийся инвалидом посетитель Лувра испачкал «Мону Лизу» тортом «ради планеты»

Как сообщают иностранны СМИ, все произошло вечером 29 мая. Молодой человек, притворившийся инвалидом, неожиданно встал и размазал кусок торта о картину. Изначально он планировал разбить пуленепробиваемое стекло, однако это сделать не удалось.