Присяжный судебного процесса Джонни Деппа и Эмбер Херд заявил, что никто не верил ее “крокодиловым слезам”

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Эмбер Херд и Джонни Депп

Один из присяжных, принимавших участие в судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Херд, на условиях анонимности согласился прокомментировать для шоу Good Morning America нашумевшее разбирательство. Присяжный высказался по самым резонансным темам, которые волновали публику и становились предметом обсуждения в сети. Например, он поделился мнением об эмоциях Эмбер Херд, которые многим казались слишком наигранными.

Многое из ее истории не сходится. Большинство присяжных считали, что она была агрессором. Ее плач, выражение лица, взгляды на присяжных — нам всем было очень неловко. Она отвечала на один вопрос и плакала, а через две секунды становилась ледяной. Некоторые из нас называли это “крокодиловыми слезами”,

— сказал присяжный.

Участник заседаний также отметил, что Джонни Депп вызывал у присяжных больше доверия.

Многие присяжные в итоге сочли то, что он говорил, более правдоподобным. Это просто казалось немного более реалистичным с точки зрения того, как он отвечал на вопросы. Его эмоциональное состояние все время было очень стабильным,

— признал присяжный.

Как известно, судебный процесс бурно обсуждался в соцсетях, где многие встали на сторону Джонни Деппа. Херд же, наоборот, подвергалась критике и травле — поклонники Деппа даже запустили несколько петиций с требованием лишить актрису ролей. Присяжный рассказал, что он и его коллеги не полагались на мнение соцсетей.

Мы следили за доказательствами. Я и как минимум два других члена коллегии не пользуемся твиттером* или фейсбуком**. Другие, у кого они были, решили не обсуждать соцсети,

— сказал мужчина.

Присяжный также прокомментировал один из самых ярких эпизодов суда, когда выяснилось, что Эмбер все-таки не пожертвовала полученные после развода 7 млн долларов на благотворительность, как обещала.

Она пошла на это ток-шоу в Великобритании. Есть видео, где она сидит там и рассказывает ведущему, что отдала все эти деньги. И выражения, которые она использовала, были “я отдала их”, “я пожертвовала их”, “денег нет”,

— отметил присяжный.

В конце он подытожил свои впечатления от процесса между Деппом и Херд.

Что я считаю правдой, так это то, что они оба вели себя оскорбительно по отношению друг к другу. Я не думаю, что это делает кого-либо из них правильным или неправильным. Но не было достаточно доказательств, которые действительно подтверждали бы то, что говорила Эмбер,

— заключил присяжный.

*Twitter заблокирован в РФ

**Facebook принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией