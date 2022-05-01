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    Приставы завели дело о взыскании с Google более 7,2 миллиардов рублей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Приставы завели дело о взыскании с Google более 7,2 миллиардов рублей

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    Согласно базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 29 апреля ФССП завела дело о взыскании штрафа с Google в размере более 7,2 млрд рублей. Дело основано на решения Таганского суда Москвы.


    Российские суды с прошлого года регулярно назначают штрафы иностранным IT-компаниям за отказ удалить запрещенный контент в российском сегменте интернета. Ранее суд назначил Google первый в российской практике оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. А, к примеру, совсем недавно, 21 апреля, компания был оштрафована на 4 млн рублей за распространение в YouTube недостоверных данных о потерях ВС РФ в ходе cпецоперации на Украине и жертвах среди мирного населения.

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