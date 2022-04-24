Присоединившиеся к ВСУ американские наемники стали просить денег на еду через соцсети

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Американские наемники, прибывшие на Украину, чтобы
присоединиться к ВСУ, стали жаловаться в социальной сети на отсутствие амуниции
и еды.
В своем обращении американцы заявили, что киевские власти бросили
их на произвол судьбы.
«Здесь нет никакой масштабной организации, хаос», —
посетовали военные.
Наемники также заметили, что еду и топливо вынуждены
покупать на собственные деньги, в связи с чем стали просить у подписчиков финансовой
помощи.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что на
территории мариупольского завода «Азовсталь» были заблокированы не только украинские
националисты, но и наемники из Европы и Соединенных Штатов.
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