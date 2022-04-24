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    Присоединившиеся к ВСУ американские наемники стали просить денег на еду через соцсети

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Присоединившиеся к ВСУ американские наемники стали просить денег на еду через соцсети

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    Федеральное агентство новостей

    Американские наемники, прибывшие на Украину, чтобы
    присоединиться к ВСУ, стали жаловаться в социальной сети на отсутствие амуниции
    и еды.

    В своем обращении американцы заявили, что киевские власти бросили
    их на произвол судьбы.

    «Здесь нет никакой масштабной организации, хаос», —
    посетовали военные.

    Наемники также заметили, что еду и топливо вынуждены
    покупать на собственные деньги, в связи с чем стали просить у подписчиков финансовой
    помощи.

    Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что на
    территории мариупольского завода «Азовсталь» были заблокированы не только украинские
    националисты, но и наемники из Европы и Соединенных Штатов.

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