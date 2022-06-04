«Пришла пора услышать людей»: сенатор Ковитиди выступила за плавное «прощание» с Болонской системой

«Выпускники приходят в больницы, школы, суды, прокуратуру, на заводы, фабрики, в сельское хозяйство не подготовленные. Как «инопланетяне», порой не понимая, где они находятся. В результате их надо заново обучать еще лет пять. Преподаваемая им теория, конечно, необходима, но как ее применять на практике и где, в большинстве случаев, выпускники не знают», — пояснила Ковитиди.