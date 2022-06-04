«Пришла пора услышать людей»: сенатор Ковитиди выступила за плавное «прощание» с Болонской системой

Реформа высшего образования в России давно назрела, о чем говорили все — от студентов до работодателей, заявила сенатор Ольга Ковитиди в комментарии «Народным Новостям».
Напомним, что Россия планирует постепенно отказаться от Болонской двухуровневой системы высшего образования. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, бакалавриат и магистратура сохранятся в том или ином виде, чтобы «искусственно не зажимать возможности специалитета».
Болонская система отвечает требованиям российского национального образования лишь фрагментарно, но в целом не приносит пользы, считает Ольга Ковитиди, работавшая деканом Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. По ее словам, вникнув в особенности применения этого подхода, можно сделать вывод: Болонский принцип наносит вред системе высшего образования. Поэтому с ним следует плавно, но не затягивая «распрощаться». Общественный запрос это подтверждает.
«Уверена, что Высшая школа должна плотно взаимодействовать с государственными секторами последующего трудоприменения студентов – выпускников. Необходимо больше времени уделять практической профессиональной подготовке студентов. Об этом говорят в вузах, об этом говорят студенты и их родители. Пришла пора услышать людей», — отметила российский политик.
Сегодня выпускники вузов далеко не всегда готовы к работе по специальности, получив диплом, продолжила член Совфеда. В итоге к четырем годам бакалавриата могут добавиться еще несколько лет, требующиеся для подготовки настоящего специалиста в том или ином деле.
«Выпускники приходят в больницы, школы, суды, прокуратуру, на заводы, фабрики, в сельское хозяйство не подготовленные. Как «инопланетяне», порой не понимая, где они находятся. В результате их надо заново обучать еще лет пять. Преподаваемая им теория, конечно, необходима, но как ее применять на практике и где, в большинстве случаев, выпускники не знают», — пояснила Ковитиди.
При этом уровень российского профессорско-преподавательского состава остается очень высоким. По мнению сенатора, необходимо улучшить связь между вузами и индустрией, для которой они поставляют высококвалифицированные кадры.
«Сегодня необходимо более оперативное, эффективное взаимодействие российских вузов с индустрией. Мы должны понимать сколько специалистов и в каких областях необходимо подготавливать вузам. Экономический сектор, судебная система, правоохранительные органы оформляют запрос на более гибкие и профессионально ориентированные образовательные программы с измененным форматом обучения», — отметила собеседница НН.
В России есть все необходимое, чтобы воспитывать профессионалов самого высокого уровня. Осталось лишь решить организационные вопросы.
«Реформа образования назрела. Нам нужны думающие, умные, талантливые, здоровые, позитивно настроенные, любящие свое Отечество профессиональные кадры. Для их подготовки есть специально обученные высоко профессиональные специалисты. Бог им в помощь. Мы поможем и проконтролируем», — пообещала Ковитиди.
Ранее депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман объяснил, почему классическая система образования значительно эффективнее Болонской.