Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Жители Европы спустя несколько недель после открытия границ для украинских беженцев буквально начали бить тревогу, опасаясь, что их дальнейшее пребывание в европейских городах может привести к неожиданным последствиям.

К такому выводу пришли журналисты информационного издания «Московский комсомолец», проанализировав ситуацию в Молдавии, Латвии, Польше и других европейских городах, куда прибывают тысячи украинцев. Авторы материала по достоинству оценили поведение беженцев, а также проанализировали выводы рядовых европейцев.

Обозреватели «Московского комсомольца», ссылаясь на заявление жителей Европы, заметили, что поведение украинских беженцев вызывает недоумение и возмущение. Европейцы пребывают в шоке от хамства отдельных украинцев, которые ведут себя в чужих странах как хозяева.

Жители Молдавии, Латвии, Польши и Германии ежедневно публикуют видеозаписи, в которых рассказывают о странном и агрессивном поведении украинцев, прибывших в Европу. Беженцы практически не контролируют свои действия, устраивая беспорядки, скандалы и перепалки с местными. Они выкрикивают националистическими лозунги, проявляют агрессию к носителям русского языка, а также требуют особого отношения к себе.

Принявшие украинских беженцев европейцы узнали их с необычной стороны. Местные жители не ожидали, что украинцы будут вести себя по-хулигански, а также пытаться устраивать полный хаос в чужой стране. Активные граждане в Европе уже собираются создавать специальные патрули, которые будут предотвращать беспредел со стороны особо агрессивных украинцев.

«Среди миллионов украинских беженцев немало приверженцев идей неонацизма. Так, в одной из социальных сетей выложил видеообращение украинский военный <…>. Вооруженный человек, размахивая автоматом и пистолетом, сообщил на камеру, что успешно доехал до Польши», — заметили журналисты издания.

Рядовые европейцы уже начали осознавать, что власти их стран совершили серьезную ошибку, впуская украинских беженцев без каких-либо юридического и бюрократического контроля. Европа же может столкнуться с разгулом национализма, даже не понимая, к каким последствиям это может привести.

загрузка...