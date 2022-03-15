Принуждение к миру: Следующий шаг Путина будет очень болезненным для США и ЕС

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

На Западе обсуждают заявление Дмитрия Медведева, сказавшего, что в случае введения санкций против Северного потока-2, — добро пожаловать в новый мир с ценой на газ в 2000 долларов. Обсуждали, впрочем, недолго. Спустя всего три дня цена достигла 2200 долларов.

В Германии в следующем году планируют закрыть оставшиеся АЭС, а, значит, зависимость от газа еще больше возрастет. 2000 долларов за 1 тысячу кубометров – вот что такое «адские санкции».

Путин в своем выступлении 21 февраля четко сказал, что украинская труба практически изношена и в любой момент там может произойти авария. Я думаю, что за этой фразой, возможно, произойдет «случайная» авария на украинской газотранспортной системе. А в случае боевых действий эта вероятность увеличивается в разы.

И вот тогда – когда к заморозке «Северного потока-2» добавится приостановка работы украинской газотранспортной системы – мы увидим не только эти 2 тысячи долларов, но и 3! А осенью 2022-го – по мнению некоторых аналитов, — все 10. Вот это — «адские санкции»! Способные превратить Европу в маленькие банды, сражающиеся за топливо — как в американских боевиках 90-х и 00-х. Они есть друг друга начнут!

Вы думаете, почему Путин столько терпел украинскую агрессию против ДНР и ЛНР и продолжающийся геноцид русского населения?

Путин готовился! По всем фронтам. Начиная от финансового и заканчивая энергетическим.

И вот теперь мы готовы!

У России есть несколько терминалов для сжиженного газа, который она будет продавать посредникам по спотовым ценам. И даже если Запад наложит санкции, РФ может продавать этот газ перекупщикам — те от любой выгоды, будь это норвежский, российский или инопланетный газ, не откажутся никогда. И полученная прибыль от спотовых цен перекроет все наши заработки от «копеечного» трубопроводного газа, даже если мы его продадим в разы меньше.

По большому счету, трубопроводный газ для РФ был выгоден в больше степени не по цене, а по взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству с некоторыми странами ЕС. РФ, теряя в цене по долгосрочным контрактам, получала от других стран технологии и открытый рынок для РФ.

Теперь же – в случае европейских санкций – и смысл трубопроводного газа для РФ теряется. Ведь этот же газ можно продавать на других рынках по ценам, намного превышающим цену трубопроводного газа.

Си Цзиньпин уже 23 февраля обратился к РФ с просьбой о том, что желает получать новые объемы газа по недавно заключенным новым контрактам как можно раньше.

Если ЕС мы будем принуждать к миру высокими ценами на газ, то США — высокими ценами на нефть. Эксперты в США уже заявили, что в ближайшей перспективе цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель — если вдруг кто-то вздумает сократить объем нефтяного трафика из России.

А 150 долларов за баррель и баснословные цены на бензин в США – это конец президентству господину Байдена.

Кризис на Украине перерос в мировой кризис, где ломается «мировая архитектура безопасности», гарантом которой были США.

Путин крепко взял в клещи западных стратегов, а, значит, настала пора вводить нам наши санкции. Это вам не ограничить в поездках 350 депутатов Государственной Думы.

загрузка...