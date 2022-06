Принцесса Норвегии Марта Луиза объявила о помолвке с шаманом Дуреком Верреттом

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Дурек Верретт и принцесса Марта Луиза

Единственная дочь норвежского короля Харальда V, 50-летняя принцесса Марта Луиза, объявила о помолвке со своим давним бойфрендом — 47-летним афроамериканским шаманом Дуреком Верреттом, с которым она встречается с 2019 года.

Я так счастлива объявить, что я помолвлена с шаманом Дуреком — тем, кто заставляет мое сердце биться чаще, тем, кто ценит меня и признает мой самый высокий потенциал, кто заставляет меня смеяться и с кем я могу быть слабой. Любовь превосходит все и заставляет нас расти. И я так счастлива расти с этим прекрасным человеком,

— написала принцесса в инстаграме*, опубликовав фото с помолвки.

Жених преподнес невесте кольцо с изумрудом весом 3,5 карата в обрамлении бриллиантов.

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт

Я со слезами на глазах радуюсь тому, что проведу остаток своей жизни с самой чистой сердцем, ангельской, мудрой, сильной женщиной, которая является в моих глазах настоящей богиней. Вместе, как одухотворенная пара, мы будем использовать нашу силу, чтобы поддержать людей и создать мир, основанный на любви и принятии. Меняем мир своей любовью. Любовь выходит за пределы всех барьеров и условий. Любовь свободна и прозрачна,

— написал Дурек в своем блоге.

Норвежская королевская семья поздравила их с помолвкой на своем веб-сайте.

Его Величество Король и Ее Величество Королева посылают самые теплые пожелания принцессе Марте Луизе и Дуреку Верретту, поздравляют их с помолвкой и желают им всего наилучшего в будущем,

— говорится в официальном сообщении.

Брат принцессы, наследный принц Хокон, и его семья также направили свои поздравления через официальный сайт королевской семьи.

Отношения принцессы и шамана с самого начала оказались в центре внимания и бурно обсуждались в сети, а личность избранника Марты Луизы у многих вызывала подозрения. Однако норвежская аристократка сразу осадила всех критиков, заявив, что не стоит ее судить.

Тем из вас, кто хочет критиковать, я советую не торопиться. Не вам выбирать за меня или судить меня. Я выбираю мужчину не для того, чтобы удовлетворить кого-то из вас или соответствовать нормам и рамкам, которые вы для меня придумали,

— сказала Марта Луиза, когда впервые представила своего бойфренда публике.

Вскоре после начала романа принцесса стала принимать участие в вебинарах и лекциях шамана, свой образовательный тур они назвали “Принцесса и шаман” (The Princess and the Shaman). Но вскоре ей пришлось отказаться от использования своего титула в коммерческих целях — такое решение было принято по согласованию с королевской семьей.

Дурек Верретт занимается целительством и устраивает спиритические сеансы. Он довольно популярен в Голливуде: его часто приглашают на различные мероприятия и он знаком с некоторыми звездами, например, с Гвинет Пэлтроу. Голливудская актриса даже называла шамана своим духовным наставником.

До встречи с шаманом принцесса Марта Луиза прожила 14 лет в браке с Ари Беном, от которого родила трех дочерей: Мод Ангелику, Лею Айседору и Эмму Таллулу. Супруги развелись в 2016 году. Развод пары стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией