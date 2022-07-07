Принцесса Иордании Иман выходит замуж за финансиста из Нью-Йорка

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Принцесса Иман и Джамиль Александр Тармиотис
Принцесса Иордании Иман, дочь короля Абдаллы II и королевы Рании, выходит замуж. Избранником принцессы стал уроженец Венесуэлы, финансист Джамиль Александр Тармиотис. Мужчина старше 25-летней принцессы на два года и работает управляющим партнером фонда венчурного капитала в Нью-Йорке.
О помолвке сообщила королева Рания в своем инстаграме* и поделилась фотографией дочери и ее возлюбленного. Поздравляю, моя дорогая Иман! Твоя улыбка всегда была подарком любви, которой я дорожила со дня твоего рождения. Желаю тебе и Джамилю жизни, полной любви и смеха! — написала она под постом.
Сама королева Рания также происходит не из знатного рода: она родилась в семье врача. С королем Иордании Абдаллой II королева Рания познакомилась в 1993 году на вечеринке, устроенной его сестрой.
Король Абдалла II и королева Рания с детьми
По словам Абдаллы II, он влюбился в будущую жену с первого взгляда, а она поначалу боялась ответить ему взаимностью. Однако вскоре королю удалось добиться ее расположения, и в том же 1993 году они поженились. У пары четверо детей: сыновья Хуссейн и Хашим и дочери Иман и Сальма.
*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)