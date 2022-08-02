Принц Уильям и Кейт Миддлтон с дочерью посетили Игры Содружества. Принцесса Шарлотта впервые вышла в свет без братьев

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили соревнования по плаванию в рамках Игр Содружества — спортивных соревнований стран Содружества наций, которые проводятся раз в четыре года. Компанию им составила их дочь Шарлотта — для семилетней принцессы этот выход в свет стал первым сольным мероприятием: до этого на публике Шарлотта появлялась всегда в компании братьев (принц Джордж также уже выходит в свет вместе с родителями без братьев и сестер).



Принц Уильям и Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой

Для спортивного мероприятия, которое прошло в Бирмингеме, Кейт выбрала белый брючный костюм Alexander McQueen (в нем она уже появлялась на публике ранее — во время карибского турне), на Шарлотте было платье в полоску и с белым воротником бренда Rachel Riley. Судя по фотографиям, девочка с азартом следила за соревнованиями: папарацци засняли, как она оживленно переговаривалась с родителями, выражала одобрение, активно жестикулируя, и строила рожицы (этим славятся все дети герцогов Кембриджских, но пальма первенства, по мнению публики, пока у принца Луи, который уже не раз становился героем мемов благодаря своей мимике). После соревнований Шарлотта познакомилась и с некоторыми спортсменами — участниками Игр.

На днях Шарлотта также оказалась в центре внимания благодаря спорту: вместе с отцом она записала видео в поддержку женской футбольной сборной Англии накануне ее матча с командой Германии — матч прошел 31 июля и завершился победой английской сборной.

На стадионе в Бирмингеме, помимо семьи герцогов Кембриджских, присутствовали и другие члены британской королевской семьи: принц Эдвард с супругой, герцогиней Уэссекской Софи, и их детьми — леди Луизой Виндзор и Джеймсом, носящим титул “виконт Северн”.



Герцогиня Уэссекская Софи с сыном Джеймсом



Дети принца Эдварда и герцогини Уэссекской Софи — виконт Северн Джеймс и леди Луиза Виндзор

