Принц Гарри и Меган Маркл показали Елизавете II дочь

Меган Маркл и принц Гарри появились на публике вместе с остальными членами королевской семьи впервые после своего переезда из Великобритании в США. По словам Скоби, пара с собой в поездку взяла и наследников. Однако появляться на публике герцоги Сассекские с ними не стали, зато могли познакомить Лилибет с Елизаветой II.