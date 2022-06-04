Принц Гарри и Меган Маркл показали Елизавете II дочь

Королевский автор Омид Скоби поделился подробностями взаимоотношений внутри королевской семьи. По словам инсайдера, Меган Маркл могла показать 11-месяную дочь Лилибет королеве Елизавете II.
Меган Маркл и принц Гарри появились на публике вместе с остальными членами королевской семьи впервые после своего переезда из Великобритании в США. По словам Скоби, пара с собой в поездку взяла и наследников. Однако появляться на публике герцоги Сассекские с ними не стали, зато могли познакомить Лилибет с Елизаветой II.
«Их сдерживала пандемия. Известно, что вчера королева вернулась в Виндзорский замок, а пара вернулась в коттедж во Фрогморе. Так что это был первый шанс для Елизаветы II встретиться с тезкой», — заявил королевский автор в интервью BBC Breakfast.
Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл пригласили Елизавету II на день рождения дочери. Праздник планируют провести в Лондоне.