Принц Джордж впервые посетил Уимблдон вместе с родителями и привлек к себе все внимание

Принц Джордж и принц Уильям

Принц Джордж, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, вместе с родителями посетил финал Уимблдонского турнира и посмотрел игру Новака Джоковича и Ника Кирьоса.



Принц Джордж и принц Уильям

Мальчик с интересом наблюдал за игрой и эмоционально реагировал на происходящее на корте. Фотографии мальчика уже разлетелись по соцсетям. Родители постарались успокоить принца Джорджа: принц Уильям на ухо сделал ему несколько замечаний, а Кейт Миддлтон пригладила сыну волосы. Известно, что принц Джордж любит теннис: Кейт Миддлтон не раз рассказывала об увлечении своего старшего сына.



Кейт Миддлтон, принц Джордж и принц Уильям

Кейт Миддлтон выбрала для финала Уимблдонского турнира темно-синее платье Alessandra Rich в горошек стоимостью 1 335 фунтов стерлингов (около 1 600 долларов), принц Уильям пришел на игру в сером костюме, а принц Джордж появился в темно-синем костюме и полосатом галстуке.

Ранее в центре внимания оказался младший брат принца Джорджа, принц Луи: во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II он строил забавные рожицы и стал героем мемов. Как позже прокомментировал представитель королевской семьи, мальчик съел слишком много сладкого и не мог усидеть на месте.