Принца Эндрю могут лишить титула герцога Йоркского

Принц Эндрю

Сын Елизаветы II принц Эндрю может лишиться титула герцога Йоркского из-за скандала после обвинения в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщает Deadline, городской совет Йорка лишил принца Эндрю почетной награды “Свобода города Йорка”, которой он обладал с 1987 года. Кроме того, совет обратился к принцу Эндрю с просьбой отказаться от герцогского титула. Поскольку королева лишила его воинских званий и королевского покровительства, мы считаем правильным разорвать все связи принца Эндрю с нашим великим городом, — заявил представитель совета Дэрил Смолли. Лишить герцогского титула официально может только парламент.

В центре скандала принц Эндрю оказался в прошлом году, когда американка Вирджиния Робертс-Джуффре заявила, что он неоднократно насиловал ее, когда ей было 17 лет. По словам Вирджинии, это происходило в особняке его друга, скандально известного миллионера Джеффри Эпштейна, которого обвинили в педофилии и секс-торговле несовершеннолетними. Сам герцог Йоркский свою вину не признал и заявил, что все было по обоюдному согласию, а о своей дружбе с Эпштейном он жалеет.

Скандал стал большим ударом по репутации герцога Йоркского и королевской семьи: принц Эндрю был лишен воинских званий и титулов, отстранен от исполнения королевских обязанностей.

В феврале принцу Эндрю и Вирджинии Робертс-Джуффре удалось достичь внесудебного соглашения — герцог Йоркский обязался выплатить ей 16 миллионов долларов отступных, которые будут направлены в благотворительный фонд. Для того чтобы рассчитаться с Вирджинией, принц Эндрю был вынужден продать свое шале в Швейцарских Альпах, а часть выплат взяла на себя королева Елизавета.