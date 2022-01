Приметы про посуду: почему ее нельзя одалживать

У каждой вещи и у каждого события есть своя энергия. С этим не до конца исследованным вопросом нужно быть крайне осторожным. Вы же не хотите попусту тратить свою энергию или забирать себе чужую. Приметы про посуду ясно дают нам понять, как поступать не стоит.

Особенно стоит обратить внимание на одалживание посуды. Частенько нам или нашим близким не хватает собственной посуды для организации пышного семейного застолья. Тогда мы и начинаем одалживать тарелки и стаканы, не думая о последствиях. Народные приметы про посуду четко говорят: так делать нельзя.

Приметы про посуду: можно ли одалживать ее

Почему нельзя одалживать посуду под праздник

Бытует мнение, что Вселенная посылает поток энергии, рассчитанный на тех, к кому относится праздник. Например, в день рождения именинник получает энергию на весь следующий год.

Особенно энергетически сильными считаются религиозные праздники. Например, дни солнцестояния, равноденствия, Рождество, Ивана Купала, Спас. Собираясь за праздничным столом, родственники и близкие друзья получают большое количество энергетического заряда.

Что делать, если вы одолжили посуду в канун праздника

Взятую в долг посуду нужно использовать исключительно в праздничный день. Дело в том, что вещи могут и впитывать, и отдавать энергетику. Если вы взяли у кого-то посуду для торжества, обязательно верните ее в целости и сохранности.

Приметы про одолженную посуду

Одолженная чашка может привести к измене партнера. Фужер или стакан, которые вы одолжили, послужит поводом пристрастия кого-то к алкоголю. Одолженная тарелка приведет к разнообразным трудностям: от проблем со здоровьем до ссор. Если вы разбили одолженную посуду, скорее всего, вас сглазили. К потере энергии ведет забытая одолженная посуда. Если одолженную у вас посуду отдают грязной, вы получаете энергию чужого дома.

Если вам все-таки пришлось одолжить посуду, обязательно верните с чем-то. Положите пирожное, конфеты или кусочек торта. Такой жест позитивно повлияет на здоровье и взаимоотношения как ваше, так и того человека, у кого вы брали посуду. Если же вы разбили посуду, обязательно купите взамен другую, желательно такую же или похожую. А вы знаете какие-нибудь приметы про посуду в доме?

