Мария Захарова сравнила происходившее в пригороде Киева с расстрелом мирных граждан на Майдане в 2014 году, пишет издание «Политика сегодня», входящее в Медиагруппу «Патриот». Тогда коллективный Запад без предъявления доказательств обвинил в отдаче приказа стрелять в протестующих президента Украины Виктора Януковича, а расследование ни к чему не привело.