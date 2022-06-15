Пример классической провокации: Захарова об обвинениях Запада в адрес России по трагедии в Буче

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила на полях ПМЭФ-2022, прокомментировав обвинительную риторику Запада в отношении России при освещении трагедии в Буче, устроенной украинскими националистами. По словам дипломата, голословные заявления иностранных политиков на эту тему являются примером классической провокации.
Мария Захарова сравнила происходившее в пригороде Киева с расстрелом мирных граждан на Майдане в 2014 году, пишет издание «Политика сегодня», входящее в Медиагруппу «Патриот». Тогда коллективный Запад без предъявления доказательств обвинил в отдаче приказа стрелять в протестующих президента Украины Виктора Януковича, а расследование ни к чему не привело.
«С Бучей будет то же самое?» — задалась вопросом Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также напомнила о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года люди были заживо сожжены. По словам Захаровой, «все это видели», но на скамье подсудимых преступники не оказались.
«Цивилизованное сообщество, но на скамье подсудимых никого не оказалось. История повторяется», — указала на совпадения в западной риторике дипломат.
Мария Захарова также напомнила о голословных обвинениях Европы и США в адрес России после нанесения удара украинской «Точкой-У» по Краматорску. В результате атаки погибли 57 человек, ранения получили 109. При этом именно западные страны продолжают накачивать Украину вооружением.