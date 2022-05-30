Прилучный и Брутян арендуют номер в Маврикии за 500 долларов в сутки

Поведение Прилучного вызывает у его поклонников неоднозначную реакцию. Еще несколько месяцев назад звезда сериала «Мажор» ездил отдыхать вместе со своей бывшей женой Агатой Муцениеце. Поэтому появление артиста в компании Брутян на заграничном курорте сильно удивило их.