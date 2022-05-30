Прилучный и Брутян арендуют номер в Маврикии за 500 долларов в сутки

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян вместе отдыхают в Маврикии. Знаменитости поселились в номере, стоимость суточной аренды которого составила 500 долларов.
Уже на протяжении нескольких дней Павел Прилучный радует поклонников фотографиями, сделанными на фоне экзотической природы. Брутян также хвастается отдыхом. Она делится в соцсетях снимками, сделанными на фоне огромного бассейна.
Журналистам удалось установить, где именно отдыхают артисты. Оказалось, что они выбрали в Маврикии отель UX* Grand Baie Resort & Residences. Аренда номера в сутки обходится им в 500 долларов — это порядка 31 500 рублей, сообщает kp.ru.
Поведение Прилучного вызывает у его поклонников неоднозначную реакцию. Еще несколько месяцев назад звезда сериала «Мажор» ездил отдыхать вместе со своей бывшей женой Агатой Муцениеце. Поэтому появление артиста в компании Брутян на заграничном курорте сильно удивило их.