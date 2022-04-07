Приложения «Сбера» и «Альфа-банка» могут исчезнуть из Google Play

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Очередные американские санкции против «Сбера» и
«Альфа-банка» могут затронуть российских пользователей. Данные приложения могут
убрать из App Store и Google Play,
считает эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам
Виктор Достов.
Вашингтон ввел блокирующие санкции в отношении Сбербанка и
«Альфа-банка» 6 апреля. Теперь американские компании не могут работать с ними,
а активы финансовых организаций будут заморожены, пишет RT.
«Блокирующие санкции предусматривают заморозку активов
банков и запрет для американских компаний вести с ними бизнес. Поэтому есть
большая вероятность, что приложения из App Store уберут. Здесь есть легальные
тонкости, но, скорее всего, Apple не будет экспериментировать. Владельцы
техники Apple смогут пользоваться мобильным банком через веб-браузеры», —
добавил Достов.
У пользователей гаджетов на операционной системе Android есть
преимущество. Они могут скачать приложения «Сбера» и «Альфа-банка» напрямую
через сайт, если оно станет недоступно в Google Play, пишет РИА
Новости.