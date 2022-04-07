Приложения «Сбера» и «Альфа-банка» могут исчезнуть из Google Play

«Блокирующие санкции предусматривают заморозку активов

банков и запрет для американских компаний вести с ними бизнес. Поэтому есть

большая вероятность, что приложения из App Store уберут. Здесь есть легальные

тонкости, но, скорее всего, Apple не будет экспериментировать. Владельцы

техники Apple смогут пользоваться мобильным банком через веб-браузеры», —

добавил Достов.