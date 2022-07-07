Приложение Leica Camera из новейшего флагмана Xiaomi 12S Ultra выложили в свободный доступ, но оно может поломать камеру вашего смартфона

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



На презентации смартфонов Xiaomi 12S компания Xiaomi представила новое приложение камеры Leica Camera, разработанное совместно с Leica. Это приложение получило набор различных функций и фильтров.

Несмотря на то, что приложение Leica Camera было создано для новых смартфонов серии Xiaomi 12S, группа разработчиков-энтузиастов уже успела извлечь APK-файл приложения из прошивки новых смартфонов и выложили его для свободной загрузки.





Водяной знак на готовой фотографии выполнен в стилистике Leica с фирменным логотипом компании, указанием модели, на которую велась съёмка, и основными характеристиками вроде ISO, выдержки и светосилы.

Скачать APK-файл можно по этой ссылке, однако будьте осторожны. Редакция iXBT.com попробовала установить приложение на Xiaomi Mi 10T Pro. В итоге Leica Camera заменила стандартное приложение камеры и отказалось открываться. Ситуация спасло только то, что по случайному стечению обстоятельств через несколько минут на смартфон прибыло финальное обновление MIUI 13 на базе Android 12, после установки которого приложение Leica Camera заработало нормально. Добавились новые фильтры, возможность выбора водяного знака, а автофокус, по ощущениям, стал срабатывать быстрее.

В описании APK-файла прямо говорится: «Приложение может не работать на глобальной прошивке или на китайской прошивке для некоторых устройств».

Как мы уже сообщали, флагманский смартфон Xiaomi 12S Ultra с новой камерой уже поступил в продажу в Китае.