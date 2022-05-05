«Прилетит за каждый шаг»: Кедми объяснил страх Запада перед вмешательством в спецоперацию на Украине

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Страны НАТО не осмелятся вмешиваться в украинский конфликт ровно до того момента, пока не будут уверены на 100% в отсутствии серьезных для себя последствий. К такому выводу пришел военный эксперт, экс-руководитель израильских спецслужб Яков Кедми, передает NewsFront.
«Пока Запад будет знать, что за каждый свой шаг им прилетит болезненный ответ, они ничего делать не будут. Будут продолжать искать причины не участвовать в конфликте», — подчеркнул Кедми.
Вместе с этим, военный эксперт обратил внимание на фактическую неготовность Соединенных Штатов и военно-политического блока к вмешательству в украинский конфликт по причине явного страха перед российской военной мощью.
«Единственное, что их останавливает — это наша военная сила и ничего больше. Если бы не это, давно американские войска и НАТО были бы на Украине», — высказался Кедми.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.