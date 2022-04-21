Прилетевшая в Турцию россиянка удивила украинцев, мечтавших о полной изоляции РФ

Гражданка РФ в своем блоге отметила, что отношение к россиянам

в Турции осталось прежним, да и со стороны туристов из других стран ничего не

поменялось. Даже те две украинки не выказали никакой агрессии, только

удивление. Коновалова предположила, что за границей распространяются слухи и

дезинформация о том, что россиян многие страны отказываются принимать, и

поинтересовалась, дошли ли такие вести до России. Она предупредила: такая

ложная информация может негативно повлиять на граждан РФ, планирующих отпуск в

другой стране и прикидывающих в уме разные варианты.