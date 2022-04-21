Прилетевшая в Турцию россиянка удивила украинцев, мечтавших о полной изоляции РФ

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Россиянка Александра Коновалова отправилась на отдых в
турецкую Анталью и очень удивила украинских туристов, считавших, что граждан
России не принимают в этой стране.
Коновалова в блоге на портале «Яндекс.Дзен» рассказала
о своем отдыхе в городе Сиде, в популярной для проведения отпуска провинции Анталья.
По словам женщины, почти все туристы в ее отеле были из разных стран Европы. Однажды,
сидя вечером в баре, рядом с ней оказались две украинки, которые с удивлением
обернулись на звуки русской речи.
Как оказалось, две женщины пребывали в полной уверенности, что
турецкие отели не заселяют россиян из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. «Как
вы сюда попали? Как вас пустили?» — тут же посыпались вопросы. Однако Коноваловой
пришлось отвлечься на телефонный разговор, и пока она беседовала, украинки
поспешно ретировались, и больше россиянка их не видела.
Гражданка РФ в своем блоге отметила, что отношение к россиянам
в Турции осталось прежним, да и со стороны туристов из других стран ничего не
поменялось. Даже те две украинки не выказали никакой агрессии, только
удивление. Коновалова предположила, что за границей распространяются слухи и
дезинформация о том, что россиян многие страны отказываются принимать, и
поинтересовалась, дошли ли такие вести до России. Она предупредила: такая
ложная информация может негативно повлиять на граждан РФ, планирующих отпуск в
другой стране и прикидывающих в уме разные варианты.