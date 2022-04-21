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    Прилетевшая в Турцию россиянка удивила украинцев, мечтавших о полной изоляции РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Прилетевшая в Турцию россиянка удивила украинцев, мечтавших о полной изоляции РФ

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    pixabay.com

    Россиянка Александра Коновалова отправилась на отдых в
    турецкую Анталью и очень удивила украинских туристов, считавших, что граждан
    России не принимают в этой стране.

    Коновалова в блоге на портале «Яндекс.Дзен» рассказала
    о своем отдыхе в городе Сиде, в популярной для проведения отпуска провинции Анталья.
    По словам женщины, почти все туристы в ее отеле были из разных стран Европы. Однажды,
    сидя вечером в баре, рядом с ней оказались две украинки, которые с удивлением
    обернулись на звуки русской речи.

    Прилетевшая в Турцию россиянка удивила украинцев, мечтавших о полной изоляции РФ
    pixabay.com 

    Как оказалось, две женщины пребывали в полной уверенности, что
    турецкие отели не заселяют россиян из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. «Как
    вы сюда попали? Как вас пустили?» — тут же посыпались вопросы. Однако Коноваловой
    пришлось отвлечься на телефонный разговор, и пока она беседовала, украинки
    поспешно ретировались, и больше россиянка их не видела.

    Гражданка РФ в своем блоге отметила, что отношение к россиянам
    в Турции осталось прежним, да и со стороны туристов из других стран ничего не
    поменялось. Даже те две украинки не выказали никакой агрессии, только
    удивление. Коновалова предположила, что за границей распространяются слухи и
    дезинформация о том, что россиян многие страны отказываются принимать, и
    поинтересовалась, дошли ли такие вести до России. Она предупредила: такая
    ложная информация может негативно повлиять на граждан РФ, планирующих отпуск в
    другой стране и прикидывающих в уме разные варианты.

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