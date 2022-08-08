Прилепин рассказал, какой будет «Песня года» без Максима Галкина

Даже убрав юмориста Максима Галкина из программы конкурса «Песня года», на российском телевидении ничего не изменится, заявил писатель Захар Прилепин, сообщили «Аргументы и Факты».
По мнению публициста, к конкурсу необходимо привлечь «парней с гитарами» — Сергея Галанина, Вадима Самойлова и других, однако на деле на сцену поднимаются одни и те артисты вот уже несколько десятков лет.
Сейчас, когда из программы, очевидно, уберут сбежавшего из России Максима Галкина, де-факто все равно ничего не изменится, убежден писатель.
«Многих из них я видел по телевизору, когда еще был ребенком. (…) Уберут Галкина и скажут: «Ну, Галкина же убрали, видите, как все стало красиво». Да ничего не красиво. Это то же самое, только без Галкина», — констатировал Прилепин.
Ранее стало известно, что программу «Поле чудес» могут навсегда убрать из эфира Первого канала.