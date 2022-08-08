Прилепин рассказал, какой будет «Песня года» без Максима Галкина

«Многих из них я видел по телевизору, когда еще был ребенком. (…) Уберут Галкина и скажут: «Ну, Галкина же убрали, видите, как все стало красиво». Да ничего не красиво. Это то же самое, только без Галкина», — констатировал Прилепин.