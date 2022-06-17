Прилепин осудил Ирину Старшенбауем за извинения перед Украиной

Писатель Захар Прилепин отреагировал на извинения актрисы Ирины Старшенбаум в адрес Украины и ее граждан.
После начала спецоперации ВС РФ Старшенбаум заявила, что «не хочет верить» в происходящее. Звезда фильма «Притяжение» попросила «простить за беспомощность». Прилепин сделал репост в Telegram публикации канала «Русско-Украинское кино».
«На экране за деньги с фашистами воевать – это одно. А в жизни – это, оказывается, другое», – говорится в посте.
Авторы публикации заметили, что Старшенбаум «сравнительно молодая поросль» в кино. Она не получила академического образования, а лишь окончила курсы и ходила на тренинги.
Ранее многие российские артисты показали свою патриотичность, выступив в поддержку спецоперации. Среди них Николай Басков, Денис Майданов, Стас Старовойтов, Юлия Чичерина.