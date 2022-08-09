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Прилепин объяснил теорию Арестовича о «тихой сдаче» Донбасса попыткой скрыть успехи России

Прилепин объяснил теорию Арестовича о «тихой сдаче» Донбасса попыткой скрыть успехи России
Nikolay Titov/Global Look Press

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пытается скрыть очевидный факт успеха спецоперации РФ, заявил писатель Захар Прилепин.

Таким образом российский публицист отреагировал на теорию украинского политика о планах Москвы по «тихой сдаче» Донбасса.

«Говорение Арестовича — всего лишь попытка скрыть вот это: очевидное и непреложное. Донбасс — это уже Россия. С каждым взятым городом русских в Донбассе становится не меньше, а больше», — отметил Прилепин в личном Telegram-канале.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что Москва планирует идти к миру с Киевом только на собственных условиях. Об этом сообщили в RT.

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