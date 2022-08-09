Прилепин объяснил теорию Арестовича о «тихой сдаче» Донбасса попыткой скрыть успехи России

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пытается скрыть очевидный факт успеха спецоперации РФ, заявил писатель Захар Прилепин.
Таким образом российский публицист отреагировал на теорию украинского политика о планах Москвы по «тихой сдаче» Донбасса.
«Говорение Арестовича — всего лишь попытка скрыть вот это: очевидное и непреложное. Донбасс — это уже Россия. С каждым взятым городом русских в Донбассе становится не меньше, а больше», — отметил Прилепин в личном Telegram-канале.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что Москва планирует идти к миру с Киевом только на собственных условиях. Об этом сообщили в RT.