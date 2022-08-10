Прилепин объяснил, почему Киркоров изменил свое мнение по спецоперации

«Режим Филиппа Киркорова: “Воины, приходите ко мне на концерт”. Кто сыграет маленькую юмореску, поедет в госпиталь, пожмет руку какому-нибудь офицеру и нормально. Экзамен сдал. Можешь опять заходить в этот рай “Голубого огонька”», — сказал писатель.