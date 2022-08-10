Прилепин объяснил, почему Киркоров изменил свое мнение по спецоперации

Писатель Захар Прилепин высказался о певце Филиппе Киркорове, который изменил свое мнение по спецоперации на Украине.
В новом выпуске YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Прилепин прокомментировал позицию многих звезд, высказавшихся против спецоперации, однако быстро «переобувшихся». Среди таких личностей оказался 55-летний Киркоров.
«Режим Филиппа Киркорова: “Воины, приходите ко мне на концерт”. Кто сыграет маленькую юмореску, поедет в госпиталь, пожмет руку какому-нибудь офицеру и нормально. Экзамен сдал. Можешь опять заходить в этот рай “Голубого огонька”», — сказал писатель.
По словам Прилепина, «переобувшиеся» знаменитости попросту столкнулись с большим количеством хейта и отменой концертов. Артисты поняли, что таким образом могут лишиться заработка, а потому решили изменить свое мнение.