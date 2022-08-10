Прилепин назвал себя инициатором СВО на Украине

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» и писатель Захар Прилепин счел себя инициатором российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ».
Писатель напомнил, что на протяжении восьми лет он активно освещал события, которые происходили в Донецкой и Луганской народных республиках. По его мнению, именно благодаря его работе и была начата СВО на Украине.
«Через два дня после начала спецоперации появились сообщения, что Басков, Прилепин и Машков поддержали спецоперацию. Я был в бешенстве. Я ее начал! Что значит поддержал? Я восемь лет этой темой занимаюсь», — заявил Прилепин.
Ранее стало известно, что в Херсоне был обнаружен украинский центр противодействия интеграции с Россией. Об этом информирует RT.