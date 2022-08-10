Прилепин назвал себя инициатором СВО на Украине

«Через два дня после начала спецоперации появились сообщения, что Басков, Прилепин и Машков поддержали спецоперацию. Я был в бешенстве. Я ее начал! Что значит поддержал? Я восемь лет этой темой занимаюсь», — заявил Прилепин.