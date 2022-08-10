Прилепин назвал Макаревича и Гребенщикова предателями

Писатель Захар Прилепин считает предателями артистов, которые выступили против специальной операции России на Украине. В их числе оказались музыканты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков.
Прилепин признался, что не может иначе относиться к артистам, которые осудили действия России на Украине. Писатель указал, что они открыто поддерживали Киев и желали смерти его товарищам.
«Эти люди болели против них. Они с кровью выходили из меня. Я всю жизнь слушал Гребенщикова. Это было для меня крайне болезненно. Для меня это непреодолимый разрыв», — высказался он в рамках YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Однако не все представители шоу-бизнеса поддержали происходящее.