«Приказ уже есть»: разведчики ДНР перехватили переговоры ВСУ, которые раскрыли планы Киева на Авдеевку

«Мне старший вчера сказал, что скоро будет смена позиции. После Севера и Лисичанска, мы же сейчас на передках, сказал, что мы будем следующими. Он сказал, что приказ уже есть. Мне не показывал, но сказал, что есть. Поэтому скоро оттягиваться будем. Куда не сказал, да я и сам не знаю», — сказал военный.