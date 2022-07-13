«Приказ уже есть»: разведчики ДНР перехватили переговоры ВСУ, которые раскрыли планы Киева на Авдеевку

Вооруженные силы Украины, вероятно, приготовились оставить позиции на Авдеевском направлении. Об этом сообщили военнослужащие ВСУ, чьи переговоры по рации были перехвачены разведчиками ДНР, передает «Украина.ру».
В перехваченных переговорах украинских военных подробно обсуждались текущие планы их подразделения. Один из военнослужащих утверждал, что командир уже получил приказ об отступлении.
«Мне старший вчера сказал, что скоро будет смена позиции. После Севера и Лисичанска, мы же сейчас на передках, сказал, что мы будем следующими. Он сказал, что приказ уже есть. Мне не показывал, но сказал, что есть. Поэтому скоро оттягиваться будем. Куда не сказал, да я и сам не знаю», — сказал военный.
Его собеседник ответил, что «давно пора валить», а затем украинские военные обсудили положение в своей части. Так, раскрывший планы ВСУ украинец пожаловался на своих сослуживцев, которые «постоянно звонят в Россию».
«Я уже устал с этой семейкой… они, представь, каждый вечер в Россию звонят. Как так — я не знаю. Мне кажется, что родственникам. А там, честно, куда они звонят — не знаю», — посетовал он.
Второй в грубой форме предложил «избавиться» от них при отступлении и тут же получил согласие.
Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что союзные силы готовятся к штурму Северска.