Прихожане в ЛНР посетили ночные пасхальные службы

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Прихожане храмов в ЛНР пришли на пасхальные службы, несмотря
на предупреждения о возможных провокациях. Службы прошли и в освобожденном
городе Счастье.
Народная милиция республики предупреждала, что украинские
националисты готовят «кровавую провокацию с применением тактического ракетного
комплекса “Точка-У” и РСЗО». Обстрелу подвергнутся церкви и храмы,
отмечали в ведомстве.
«Обычно больше людей, намного, но сейчас война. Слухи
ходили, что “Точка-У” может прилететь или обстрел во время службы
будет. Но, я думаю, святить утром много людей придет», – сообщил РИА Новости
прихожанин Свято-Екатерининского храма в Счастье по имени Сергей.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что спецслужбы Великобритании
вместе с сотрудниками СБУ готовят
провокацию с химическим оружием в Лисичанске в ЛНР. Ведомство отмечает, что
на место прибыли представители украинских и западных СМИ. Ранее они подготовили
постановочные материалы в Буче.