Прихожане в ЛНР посетили ночные пасхальные службы

«Обычно больше людей, намного, но сейчас война. Слухи

ходили, что “Точка-У” может прилететь или обстрел во время службы

будет. Но, я думаю, святить утром много людей придет», – сообщил РИА Новости

прихожанин Свято-Екатерининского храма в Счастье по имени Сергей.