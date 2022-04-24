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    Прихожане в ЛНР посетили ночные пасхальные службы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Прихожане в ЛНР посетили ночные пасхальные службы

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    Alexander Rekun/Global Look Press

    Прихожане храмов в ЛНР пришли на пасхальные службы, несмотря
    на предупреждения о возможных провокациях. Службы прошли и в освобожденном
    городе Счастье.

    Народная милиция республики предупреждала, что украинские
    националисты готовят «кровавую провокацию с применением тактического ракетного
    комплекса “Точка-У” и РСЗО». Обстрелу подвергнутся церкви и храмы,
    отмечали в ведомстве.

    «Обычно больше людей, намного, но сейчас война. Слухи
    ходили, что “Точка-У” может прилететь или обстрел во время службы
    будет. Но, я думаю, святить утром много людей придет», – сообщил РИА Новости
    прихожанин Свято-Екатерининского храма в Счастье по имени Сергей.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что спецслужбы Великобритании
    вместе с сотрудниками СБУ готовят
    провокацию с химическим оружием в Лисичанске в ЛНР. Ведомство отмечает, что
    на место прибыли представители украинских и западных СМИ. Ранее они подготовили
    постановочные материалы в Буче.

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