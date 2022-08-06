Приходько раскритиковала экс-подругу Гагарину за поддержку спецоперации

Однако потом, по словам артистки, Гагарина «плюнула в ее сторону». Приходько также раскритиковала экс-подругу за появление на патриотическом концерте «Россия, вперед!» в «Лужниках» и поддержку спецоперации на Украине, заявив, что ее мнение о Гагариной осталось прежним.