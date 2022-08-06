Приходько раскритиковала экс-подругу Гагарину за поддержку спецоперации

Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала Полину Гагарину за поддержку спецоперации.
В одном из интервью Приходько рассказала, что раньше они с Гагариной были хорошими подругами. Украинка вспомнила, как поддерживала исполнительницу хита «Спектакль окончен», даже когда была намного популярнее.
«Она приезжала ко мне в Киев на презентацию песни «Между нами небо», которую мы делали вместе с Давидом Каландадзе. Я ее приглашала. Она надевала мои украшения, ночевала у меня дома», — рассказала Приходько.
Однако потом, по словам артистки, Гагарина «плюнула в ее сторону». Приходько также раскритиковала экс-подругу за появление на патриотическом концерте «Россия, вперед!» в «Лужниках» и поддержку спецоперации на Украине, заявив, что ее мнение о Гагариной осталось прежним.