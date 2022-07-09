Пригожин раскритиковал решение Смольного отменить выступление группы «Ленинград» на Суперкубке России

«Человек, матерные слова которого возвышают Россию и делают нас едиными и сильными. “Би-2”, насколько мне известно, выступают против СВО (специальной военной операции. — Прим. ред.) и отказались играть на патриотическом концерте в Омске под баннером “Zа президента”. Думаю, что решение группы выступать в Петербурге на матче за Суперкубок России согласовано со Смольным и губернатором [Александром] Бегловым. Маленькие трусливые люди думали, что они вытрут ноги о лицо великого маэстро Шнурова, но тем самым только еще раз подчеркнули, что их задача — поддержать врагов России», — заявил бизнесмен.