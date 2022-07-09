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Пригожин раскритиковал решение Смольного отменить выступление группы «Ленинград» на Суперкубке России

Пригожин раскритиковал решение Смольного отменить выступление группы «Ленинград» на Суперкубке России
Федеральное агентство новостей

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров должен был выступить на матче за Суперкубок России, но этого не произошло: едва ли не в последний момент коллектив заменили на «Би-2». На такие перестановки отреагировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Журналисты издания «Накануне.RU» обратились за комментарием предпринимателя касательно произошедшего в пресс-службу компании «Конкорд». Отвечая на их запрос, Пригожин заявил, что Шнуров, которому отказали в выступлении, является «великим патриотом, носителем исконно русской культуры».

«Человек, матерные слова которого возвышают Россию и делают нас едиными и сильными. “Би-2”, насколько мне известно, выступают против СВО (специальной военной операции. — Прим. ред.) и отказались играть на патриотическом концерте в Омске под баннером “Zа президента”. Думаю, что решение группы выступать в Петербурге на матче за Суперкубок России согласовано со Смольным и губернатором [Александром] Бегловым. Маленькие трусливые люди думали, что они вытрут ноги о лицо великого маэстро Шнурова, но тем самым только еще раз подчеркнули, что их задача — поддержать врагов России», — заявил бизнесмен.

prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»
prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

Пригожин также обратил внимание, что группа «Би-2» в последнее время стала нежелательной на многих российских площадках, однако это не мешает властям Северной столицы всячески ей содействовать.

Матч за Суперкубок России проходит сегодня, 9 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. За титул борются игроки «Зенита» и «Спартака».

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