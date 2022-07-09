Пригожин раскритиковал решение Смольного отменить выступление группы «Ленинград» на Суперкубке России

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров должен был выступить на матче за Суперкубок России, но этого не произошло: едва ли не в последний момент коллектив заменили на «Би-2». На такие перестановки отреагировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
Журналисты издания «Накануне.RU» обратились за комментарием предпринимателя касательно произошедшего в пресс-службу компании «Конкорд». Отвечая на их запрос, Пригожин заявил, что Шнуров, которому отказали в выступлении, является «великим патриотом, носителем исконно русской культуры».
«Человек, матерные слова которого возвышают Россию и делают нас едиными и сильными. “Би-2”, насколько мне известно, выступают против СВО (специальной военной операции. — Прим. ред.) и отказались играть на патриотическом концерте в Омске под баннером “Zа президента”. Думаю, что решение группы выступать в Петербурге на матче за Суперкубок России согласовано со Смольным и губернатором [Александром] Бегловым. Маленькие трусливые люди думали, что они вытрут ноги о лицо великого маэстро Шнурова, но тем самым только еще раз подчеркнули, что их задача — поддержать врагов России», — заявил бизнесмен.
Пригожин также обратил внимание, что группа «Би-2» в последнее время стала нежелательной на многих российских площадках, однако это не мешает властям Северной столицы всячески ей содействовать.
Матч за Суперкубок России проходит сегодня, 9 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. За титул борются игроки «Зенита» и «Спартака».