Пригожин публично развеял слухи о покупке издания «Бизнес Online» и назвал их чушью

Предприниматель Евгений Пригожин не будет становиться собственником издания «Бизнес Online». Появившуюся ранее информацию опровергла пресс-служба компании «Конкорд».

В понедельник некоторые СМИ опубликовали данные о предполагаемой «сделке». Согласно слухам, Пригожин должен был приобрести региональную газету «Бизнес Online». Журналисты издания «Казанские ведомости» обратились к предпринимателю и попросили подтвердить или опровергнуть эти сведения. В своем сообщении Пригожин ответил на все вопросы авторов письма.

«Отвечаю коротко на все вопросы сразу. Это полная чушь из серии моих "наездов" на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Бизнес Online" не покупал, не покупаю и покупать не собираюсь. Дай Бог им здоровья», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

На данный момент действующим владельцем издания «Бизнес Online» является Рашид Галлямов. Письмо с просьбой оперативно ответить на все изложенные вопросы направила корреспондент «Казанских ведомостей» Оксана Гаврилина.

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