Пригожин предложил систематизировать «журналистообразных существ» в России

Предприниматель Евгений Пригожин, комментируя создание экс-главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым* (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) юрлица «Иноагент Аав», предложил систематизировать «журналистообразных существ» в России, а также придумал для них специальный неологизм.
К бизнесмену обратились журналисты издания «Блокнот» с просьбой прокомментировать процесс по его иску к «Эху Москвы». Предприниматель отметил, что его разбирательство с вышеупомянутым изданием является делом суда. Он также напомнил, что в России сегодня существует ряд представителей СМИ, которых необходимо систематизировать.
«В России существует ряд журналистообразных существ. К ним относятся Коротков, Муратов, Венедиктов, а также личности типа Невзорова (признан иноагентом в РФ), Бабченко (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга), Шендеровича (признан иноагентом в РФ) и далее по списку. Наше разбирательство с изданием “Эхо Москвы” – это дело суда», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Кроме того, в отношении подобных лиц бизнесмен предложил создать уникальный неологизм – «журнапропедрень». Именно так, по мнению Пригожина, необходимо их называть.
Юридическая служба «Конкорда» также напомнила, что проведенная в рамках процесса с «Эхом Москвы» судебная экспертиза полностью подтвердила правоту истца.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами