Пригожин предложил систематизировать «журналистообразных существ» в России

К бизнесмену обратились журналисты издания «Блокнот» с просьбой прокомментировать процесс по его иску к «Эху Москвы». Предприниматель отметил, что его разбирательство с вышеупомянутым изданием является делом суда. Он также напомнил, что в России сегодня существует ряд представителей СМИ, которых необходимо систематизировать.